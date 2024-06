Ook na twee mindere dagen blijft Remco Evenepoel optimistisch: "Ik heb genoeg achterstand om iets te proberen"

De renners in het Critérium du Dauphiné zetten straks een punt achter de Franse rittenkoers. Remco Evenepoel won al de tijdrit, maar zijn honger is nog niet gestild. "Om iets te proberen moeten de benen er wel zijn", vertelde de Belgische kampioen voor de start van de slotrit.

"Als de benen er zijn, dan kan het, want de klim vlakt af. Als ik overleef, denk ik dat ik genoeg achterstand heb op Roglic zodat hij me niet komt halen. Maar daarvoor moeten de benen er zijn", aldus Evenepoel deze ochtend.

"Het is vooral voor het geval dat het mogelijk is. De etappe is weer lastig, met een moeilijk te controleren start. Er kan dus van alles gebeuren."

Vandaag is er niet alleen de slotrit in de Dauphiné, maar het is ook Vaderdag én er zijn de verkiezingen in ons land.

"Voor mij is de etappe natuurlijk het belangrijkst, maar Vaderdag is altijd mooi. Ik heb mijn vader al een berichtje gestuurd."

"En mijn volmacht heb ik aan mijn vrouw Oumi gegeven", verklapt Evenepoel. "Maar eigenlijk ben ik er totaal niet mee bezig."