Roglic komt met de schrik vrij: Sloveen overleeft nipt secondespel tegen Jorgenson en wint bibberend de Dauphiné

De slotetappe van de Dauphiné had nog een spectaculaire ontknoping in petto. De schijnbare ongenaakbare Primoz Roglic werd in het slot nog stevig onder druk gezet door Matteo Jorgenson en Carlos Rodriguez. Die eerste had de eindoverwinning geroken, maar strandde op enkele seconden. Zijn medeaanvaller Rodriguez pakte uiteindelijk nog de ritoverwinning. De Plus (5e) en Evenepoel (7e) eindigen in de top 10 van het klassement.