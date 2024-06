Domper net voor het EK: Thomas Meunier gaat plots zitten en verlaat aangeslagen het veld

Tegenvaller voor de Rode Duivels. Na een kwartier moest Thomas Meunier geblesseerd afdruipen in de uitzwaaimatch tegen Luxemburg. De flankverdediger leek last te hebben van de hamstring en verliet aangeslagen het veld. Moet er straks een streep door zijn EK?

Een zorgelijke blik verscheen op het gezicht van Domenico Tedesco. Na zo'n 13 minuten ging Thomas Meunier - zonder contact - plots op de grond zitten tegen Luxemburg. De flankverdediger van Trabzonspor greep naar het bovenbeen en besefte snel dat hij niet meer verder kon.



Maxim De Cuyper moest zo na een kwartier al invallen.

Komt straks ook het EK van Meunier in gevaar? Het is straks uitkijken naar een eerste medische update door de bondscoacch. Mocht Meunier effectief out zijn, kunnen de Rode Duivels tot de eerste groepsmatch wel nog een vervanger oproepen.