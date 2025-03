Gespaarde Thibaut Courtois viert intens met ploegmaats en komt met geruststellende woorden: "De knie? Geen zorgen"

Ongetwijfeld had Thibaut Courtois zich de terugkeer naar 'zijn' Genk anders voorgesteld. Lees: zelf tussen de palen staan. Maar dat maakte de vreugde bij de Real-doelman er achteraf niet minder om. Courtois viel na het laatste fluitsignaal onder meer Romelu Lukaku en Matz Sels in de armen. Het waren warme en gemeende knuffels. Toen Courtois zo'n uurtje later de kleedkamer uitwandelde - in het gezelschap van zijn vrouw Mishel - kreeg hij zelf heel wat liefde terug van de nog aanwezige fans in de tribune. De ex-Genkie bedankte hen door ruim de tijd te nemen om selfies en handtekeningen uit te delen.

Voor de partij tegen Oekraïne hadden de Belgische voetbalbond en bondscoach Rudi Garcia al wat duiding gegeven bij het ontbreken van Courtois.

"Hij is niet 100%", klonk het bij de Fransman. "Het een gedwongen keuze dat hij niet speelt."

"We wisten al dat hij wat kleine zorgen in verband met de knie had, daardoor miste hij onlangs een wedstrijd in La Liga. Hij kon de heenmatch spelen, maar drie dagen later opnieuw in doel staan, was gewoon te snel geweest. We willen geen risico's nemen."