De liefde voor de Ronde op café met Van Petegem en co: "Elke Belg wil de Ronde rijden. Ook Evenepoel zal dat doen. Om te winnen!"

Vive le vélo, leve de Ronde bracht ex-renners Peter Van Petegem, Nico Mattan en Wim Vansevanant bijeen voor een terugblik op de 2 zeges van Van Petegem in de Ronde van Vlaanderen. "Elke Belg zou deze koers sowieso eens moeten rijden. Ook Remco Evenepoel zal dat doen", voorspelt de Zwarte van Brakel. "Wat er dan mogelijk is? Dan doet hij mee voor te winnen. Als hij start, is het om te winnen!"