Iedereen enthousiast over bezoek aan Genk: in welke stadions spelen Duivels straks nog tijdens 'Ronde van België'?

ma 24 maart 2025 13:25

Geslaagd avondje Genk. De Rode Duivels kenden tegen Oekraïne een gedroomde start van hun 'Ronde van België', die hen dit jaar langs stadions in het hele land leidt. Wie is er straks nog gastheer?

"Het was een uitstekend idee van de voetbalbond om in verschillende stadions te spelen. Je voelde echt de steun." Het was een gemeend en terecht compliment van Romelu Lukaku, zondagavond. Net als alle andere aanwezigen had de recordschutter intens genoten van de sfeer in de Genkse Cegeka Arena.



"Het publiek heeft zijn rol gespeeld", merkte ook onze analist Peter Vandenbempt. "Er was geen gefluit, geen ongerustheid of ze werden niet ongeduldig tijdens die moeilijke eerste periode van de Belgen en nadien hebben ze de ploeg vooruit gestuwd." De verhuis naar Genk kaderde in de "L'Union Fait la Force"-campagne van de Belgische voetbalbond, waarbij de nationale ploeg naar stadions over het hele land trekt. "Op alle niveaus was onze eerste ervaring positief", blikt Manu Leroy, directeur marketing en communicatie, terug. "De ticketverkoop liep vlot, er was veel te doen op voorhand, de club was blij om de Duivels te ontvangen én iedereen zat dicht op het veld."

Gesprekken in afrondende fase

Maar waar trekken de Duivels straks nog naartoe?

Geïnteresseerde clubs konden zich vorig jaar via een tenderprocedure inschrijven om de nationale ploeg te verwelkomen.

Naast Genk kwamen daar nog drie andere gastheren uit. "In het najaar willen we graag ook nog in Standard, Gent en Anderlecht spelen", aldus Leroy. "De gesprekken lopen en zitten momenteel in een afrondende fase. Na deze geslaagde start is het de bedoeling om alles snel te finaliseren." En het Jan Breydelstadion in Brugge? Naar verluidt geen kandidaat.



Natuurlijk is het altijd lucratiever om voor 42.000 fans in Brussel te spelen. Manu Leroy