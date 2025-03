Nu volle focus op WK-kwalificatie: dit is het schema van de Rode Duivels in 2025

Met een 3-0-zege tegen Oekraïne hebben de Rode Duivels hun Nations League-campagne afgerond. Ze blijven in de A-divisie en kunnen op een goede flow de rest van 2025 afwerken. Dit is wat hen nog te wachten staat in 2025.

Het nieuwe tijdperk voor de Rode Duivels begon met een valse noot, maar door in Genk met 3-0 te winnen van Oekraïne heerst er toch opnieuw een positieve sfeer rond de Duivels.



Ze kunnen nu met een gerust hart een streep trekken onder de Nations League, wetende dat ze ook in 2026 in de A-divisie zullen spelen. Dit jaar hoeven ze zich daar dus niet meer op te focussen.



Die focus zal wel liggen op het WK van volgend jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Daar moeten de Duivels zich dit jaar voor proberen te plaatsen.



België komt uit in een poule met 4 andere landen: Noord-Macedonië, Wales, Kazachstan en Liechtenstein.



Die 4 landen zijn momenteel al bezig aan de kwalificatiewedstrijden. Omdat de Rode Duivels deze interlandbreak tegen Oekraïne moesten spelen, beginnen de Belgen er pas aan in juni. Dan staan duels tegen Noord-Macedonië en Wales op het programma.



De WK-voorronde zal gespeeld worden tijdens 4 interlandbreaks en zal al afgerond zijn voor 2026. Als België zich tot groepswinnaar kroont, dan mag het rechtstreeks naar het WK.



Alle nummers 2 uit de 12 Europese poules zullen strijden om de 4 overgebleven tickets in de play-offs, aangevuld met groepswinnaars in de Nations League. Die play-offs zullen in maart 2026 plaatsvinden.