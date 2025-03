De ene als supersub, de anderen als dynamisch duo: de beslissende Belgen aan het woord na houdiniact

ma 24 maart 2025 00:08

Wie had dit na 65 minuten voetballen nog gedacht? De Rode Duivels rekenden in een spetterend slot helemaal af met Oekraïne. Een prestatie die hoop gaf, maar vooral ook heel veel deugd deed na een lastige periode. Collectief, maar ook individueel slaakten enkele beslissende Belgen een zucht van opluchting. "Dit smaakt naar meer, ja."

Alle teleurstelling van donderdagavond was in 20 minuten doorgespoeld. De Belgen keerden de scheve situatie tegen Oekraïne helemaal om en lieten zich nog eens van hun beste kant zien. Na 65 minuten zag het er nochtans niet best uit. De Duivels hadden al een reeks kansen de nek omgewrongen en de tijd tikte genadeloos weg. Maar een gouden wissel zette de machine kort daarna in gang. Naam van die gouden wissel: Maxim De Cuyper. "Het was de bedoeling om wat nieuwe schwung te brengen met de vervanging", vertelde hij achteraf. "We moesten ervoor zorgen dat we nog meer kansen creëerden." "Dan viel het natuurlijk mee dat we 2 minuten na die wissel al scoorden. Dat was ideaal voor het wedstrijdverloop." Al had de Brugse linksachter er ook zonder die 1-0 sowieso in blijven geloven. "Anders is het beter om op de bank te blijven. Zelfs als de 1-0 pas na 80 minuten viel, zou er paniek losbreken bij hen. Gelukkig viel hij iets vroeger en hadden we nog tijd voor de tweede." "Wat de coach me had opgedragen voor de wissel? Dat ik gewoon mezelf moest zijn. "Speel je spel, de rest zal wel volgen", zei hij." Profetische woorden van Garcia.

Dynamisch duo

De Cuyper was uiteraard niet de enige Bruggeling die vanavond zijn duit in het zakje deed. Hans Vanaken had meerdere keren kunnen scoren, maar deed het uiteindelijk met een assist op derde goal.



Dankzij een uitgemeten balletje zette hij Romelu Lukaku op weg naar de winnende treffer.

"Of het voor mij fun is om belangrijk te zijn? Een assist is altijd leuk, hé", vertelde een trotse Vanaken. "Toch is het vooral leuk om er weer bij te zijn en ook te spelen. En dan hoop je altijd beslissend te kunnen zijn." "Dat is ook mijn taak in Brugge en dat wilde ik hier ook tonen. Het was ook fijn om tussen de lijnen te spelen met al die kwaliteit rondom mij. De wisselwerking centraal liep alvast goed en smaakt naar meer."



Dat hij bewezen heeft zijn plaats te hebben in dit team, is bij deze duidelijk.

We mogen nog niet té euforisch zijn, maar nu mogen we toch wel even blij zijn met deze prestatie. Kevin De Bruyne

Een verrassing was het niet, maar het was bij momenten mooi om te zien hoe de voetbal-IQ's van Vanaken en De Bruyne samenwerkten. "Ik denk dat het belangrijk was om eens een positief resultaat te scoren", slaakte ook hij een zucht van opluchting na een periode vol twijfels voor de camera's van VTM. "Dat is goed voor het moraal voor de volgende keer. En dat toont ook dat we tegen een degelijke ploeg als Oekraïne genoeg kansen kunnen creëren en goed kunnen spelen." "Hier kunnen we op bouwen. We mogen nog niet té euforisch zijn, maar nu mogen we toch wel even blij zijn met deze prestatie", was ook hij constructief.