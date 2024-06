Vrouwenwedstrijd Omloop van het Hageland verdwijnt van kalender

De Amerikaanse Kristen Faulkner zal de laatste winnares blijven op de erelijst van de Omloop van het Hageland. De Zweedse Emma Johansson was in 2011 de eerste winnares.

"Door het afhaken van enkele haast onmisbare pionnen binnen de organisatie werd de druk op de schouders van de overblijvers te groot voor een dergelijke organisatie", legde Roger Nolmans, de voorzitter van het organisatiecomité, uit.

"De verantwoordelijkheden, de veiligheid en de verstrengde voorwaarden die een professionele wielerwedstrijd, ook voor de vrouwen, met zich meebrengen, waren niet langer te verantwoorden voor de vernieuwde bestuursploeg. We willen dan ook eerlijk zijn naar onszelf, maar vooral naar onze partners die samen met ons gegroeid zijn in het mooie verhaal dat we de afgelopen jaren kunnen en mogen schrijven hebben."

"Het team wil zich vanaf nu opnieuw focussen op enkele regionale organisaties per jaar. Op die manier krijgen de nieuwe mensen binnen het bestuur de kans om te groeien in hun nieuwe functie en kan de club er op termijn blijven voor zorgen dat jonge mensen hun geliefde wielersport kunnen blijven beoefenen."

Dit weekend staat Dwars door het Hageland op de agenda, maar deze wedstrijd heeft een ander organisatiecomité dan de Omloop van het Hageland.