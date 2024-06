Evenepoel stelt gerust na val in Dauphiné: "De schade is oppervlakkig, ik voel me al veel beter"

Alsof het lot ermee gemoeid is, werd er donderdag voor de zoveelste keer dit seizoen zwaar gevallen. Ook Remco Evenepoel werd niet gespaard in het Dauphiné-peloton, maar onze landgenoot stelde voor aanvang van de zesde rit gerust: "Alles valt behoorlijk goed mee, het is niets al te erg."

Even hield ons land gisterenmiddag zijn adem in, toen Remco Evenepoel - nog maar eens op - hard onderuit ging. De geletruidrager in de Dauphiné was samen met tientallen andere renners gevallen, maar nadat hij even bekomen was kroop hij toch terug op de fiets.

Veel tijd om te recupereren had Evenepoel niet, want vrijdag is het alle hens aan dek in de eerste bergrit. "De schade is oppervlakkig. Alles valt behoorlijk goed mee, het is niets al te erg", stelde Evenepoel voor de start gerust.

Het halve peloton lag er gisteren bij op het gladde wegdek. Evenepoel kwam er nog goed vanaf, want heel wat renners moesten met ernstigere blessures de strijd staken. Zal het peloton vandaag meer voorzichtigheid inbouwen?