Remco Evenepoel heeft zijn klimbenen nog niet gevonden, Primoz Roglic neemt geel over

vr 7 juni 2024 17:17

Critérium du Dauphiné Etappe 6 Wegwedstrijd 174.1 km 12:55 Hauterives - 17:10 Le Collet-d'Allevard Primož Roglic einde 0 30 60 90 120 150 174.1

Remco Evenepoel heeft in de eerste bergrit van de Dauphiné zijn gele trui moeten afgeven aan Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe), die ook de etappe won. Evenepoel leek op de slotklim vroeg te kraken, maar hij kon uiteindelijk de schade beperken en staat nog gewoon tweede in het klassement.

De massale val van gisteren liet zijn sporen achter in het peloton. Heel wat renners verschenen niet meer aan de start, waaronder Juan Ayuso. De Spaanse klassementsman had te veel pijn. Geen medelijden met de renners, want rit 6 was de eerste bergetappe. De vroege vlucht werd snel gevormd. Na enkele kilometers reden 6 renners weg: Arjen Livyns, Romain Grégoire, Magnus Cort, Alessandro Fancellu, Thibault Guernalec en Mason Hollyman. Ze fietsten bijna 6 minuten voorsprong bij elkaar. Het was lang een rustige dag, maar in een afdaling verloor de kopgroep een pion. Hollyman kwam in de graskant terecht en waaide terug naar het peloton.

Te weinig bonus voor vluchters

Even later was er opnieuw opschudding. De vluchters volgden de wegwijzers niet en reden zo verkeerd. Zo verloren ze wat tijd. Ook mede door een stevige versnelling in het peloton begon de kopgroep met amper 2 minuten aan de slotklim. Dat was de Collet d'Allevard, een col van 11 kilometer aan 8%. Grégoire nam initiatief en ging solo verder, maar hij maakte weinig kans. In het peloton legde Ineos Grenadiers een strak tempo op. Carlos Rodriguez is op papier de vooruitgeschoven man bij de Britse ploeg, maar luxeknecht Laurens De Plus opende de debatten. Samen met Aleksandr Vlasov reed hij voorbij Grégoire.

Versnellingen Roglic renderen

In het peloton was Mikel Landa de tempobeul in dienst van leider Evenepoel. Die moest wel passen wanneer Giulio Ciccone versnelde, met Primoz Roglic in zijn spoor. Ook Gee, Rodriguez en Jorgenson waren mee.

Er werd veel gelonkt in dat elitegroepje, maar uiteindelijk kwam het vijftal bij De Plus en Vlasov. Die laatste offerde zich meteen op voor Roglic. Enkel Ciccone kon nog volgen.

In de slotkilometer sprintte Roglic weg van de Italiaan. Met enkele seconden voorsprong maakte de Sloveen het zegegebaar.

Remco Evenepoel verweerde zich nog. In de slotkilometer reed hij weg uit een groepje achtervolgers, maar zijn gele trui redden lukte niet. Roglic finishte 42 seconden voor Evenepoel en is de nieuwe leider. Dankzij de boni's aan de streep heeft de Sloveen nu 19 seconden voorsprong. De komende twee dagen zijn er nog zware bergritten.

Roglic: "Eindelijk win ik nog eens"

Primoz Roglic: "Ik had vandaag wel wat pijn aan mijn schouder, want ik kon niks uit mijn zakken pakken. Gelukkig zijn de benen in orde, dus ik kan niet klagen. Eindelijk win ik nog eens een koers. Het was een tijdje geleden. Gisteren viel bijna heel de ploeg, maar vandaag was er wilskracht van bij de start. Hiervan kunnen we genieten. Morgen is het belangrijkste om te finishen op twee wielen, de rest is bonus.

Uitslag Rit 6 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Primož Roglic 4:19:59 BORA - hansgrohe BOH 2 Giulio Ciccone +3 Lidl - Trek LTK 3 Aleksandr Vlasov +11 BORA - hansgrohe BOH 4 Derek Gee +13 Israel - Premier Tech IPT 5 Matteo Jorgenson +17 Team Visma - Lease a Bike TVL 6 Laurens De Plus +22 INEOS Grenadiers IGD 7 Carlos Rodríguez +22 INEOS Grenadiers IGD 8 Remco Evenepoel +42 Soudal - Quick-Step SOQ 9 Jack Haig +50 Bahrain Victorious TBV 10 Jai Hindley +53 BORA - hansgrohe BOH meer tonen naam resultaat ploeg 1 Primož Roglic 16:47:44 BORA - hansgrohe BOH 2 Remco Evenepoel +19 Soudal - Quick-Step SOQ 3 Matteo Jorgenson +58 Team Visma - Lease a Bike TVL 4 Derek Gee +1:01 Israel - Premier Tech IPT 5 Aleksandr Vlasov +1:32 BORA - hansgrohe BOH 6 Carlos Rodríguez +1:40 INEOS Grenadiers IGD 7 Laurens De Plus +1:53 INEOS Grenadiers IGD 8 Oier Lazkano +2:08 Movistar Team MOV 9 Callum Scotson +2:15 Team Jayco - AlUla JAY 10 Jack Haig +2:31 Bahrain Victorious TBV