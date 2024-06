Evenepoel "niet verrast" door tijdverlies bergop: "Er is duidelijk nog werk, maar geen man overboord"

vr 7 juni 2024 18:32

De grote bevestiging bergop is er (nog) niet gekomen voor Remco Evenepoel. Onze landgenoot verloor in de eerste bergrit van de Dauphiné meer dan een halve minuut op de concurrenten en is leider af. Maar verrast was een realistische Evenepoel hoegenaamd niet: "Ik kan hard rijden, maar nog niet over de limiet gaan."

Zijn demonstratie in de tijdrit deed het allerbeste vermoeden, maar in zijn eerste grote afspraak bergop heeft Remco Evenepoel die goede lijn niet helemaal kunnen doortrekken. Onze landgenoot had geen antwoord op versnellingen van zijn concurrenten.

"Dat is net hetgeen dat ik nog mis", reageerde Evenepoel achteraf bij onze reporter. "Ik kan hard rijden, zoals ik in de tijdrit heb getoond, maar ik kan nog niet over de limiet gaan."

"Of ik ben geschrokken? Nee, helemaal niet. Ik wist dat dit kon gebeuren, ik zeg het ook al de hele week. Maar blijkbaar komt het nog altijd niet binnen dat ik hier niet ben om de Dauphiné te winnen, maar gewoon om te verbeteren", zei Evenepoel met de glimlach.

"Ik ben nog niet goed genoeg om de besten te volgen, dat is gebleken. Ik voelde me zeker niet slecht, maar op een gegeven moment werd het te zwaar om die jongens te volgen. Geen man overboord, ik ben hier om mijn eigen limieten af te tasten. Er is duidelijk nog werk."

Meesterknecht Landa

Evenepoel weerde zich nog kranig in de slotkilometer, maar verloor zijn gele leiderstrui aan ritwinnaar Primoz Roglic. Koestert onze landgenoot nog hoop op eindwinst?

"Roglic heeft zo'n 50 seconden gepakt op mij, da's toch veel. Het zal heel moeilijk worden om hem te kloppen, maar we gaan gewoon vechten en zien waar het schip strandt zondag."

Echt teleurgesteld was Evenepoel niet, die de reality check als een volgende stap in zijn herstelproces beschouwt. "Om maar een vergelijking te maken: vorige week op de Sierra kon ik de waardes die we vandaag de hele slotklim hebben geduwd niet eens trappen."

Ik merk echt wel dat er een snelle verbetering komt. Gelukkig heb ik nog drie weken tot de start en vijf weken tot de slotweek van de Tour. Remco Evenepoel

"Ik merk echt wel dat er een snelle verbetering komt. Gelukkig heb ik nog drie weken tot de Tourstart en vijf weken tot de slotweek van de Tour."

"Dit hoort er gewoon bij", aldus Evenepoel. "Ik heb echt afgezien de laatste kilometer, maar dat is waarom ik hier ben. Ik heb het meteen in de radio gezegd, dat ik niet goed genoeg was om mee te gaan. Daarna heeft Mikel (Landa, red.) me perfect afgezet aan de laatste kilometer en heb ik er nog eens alles uitgehaald."

Landa: "Remco zei me dat hij op limiet zat"