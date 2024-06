Geen afschaffing, wel verbetering: VAR blijft in Premier League

Het was halsreikend uitkijken naar de Algemene Vergadering in de Premier League. Reden daarvoor was de stemming over het al dan niet afschaffen van de VAR.

Wolverhampton Wanderers had dat voorstel ingediend. Zij vinden dat de videoscheidsrechter geleid heeft tot talrijke onbedoelde negatieve gevolgen die de relatie tussen de fans en het voetbal schaden.

Maar de Wolves vonden dus geen enkele medestander. Om het voorstel goed te keuren, moesten er minstens 14 stemmen voor zijn.

Wel zijn er 6 aspecten benoemd om de VAR te verbeteren, wat zowel voor het spel als voor de fans voordelig zou zijn.

Zo moet de drempel voor een VAR-interventie hoog genoeg liggen, moeten de beslissingen sneller genomen worden (mede dankzij nieuwe semi-automatische buitenspeltechnologie) en moet er meer transparante communicatie komen rond de VAR.

Verder moet de consistentie van de videoref omhoog dankzij extra opleidingen. Om de ervaring van de fans te verbeteren, zal de scheidsrechter na een VAR-interventie uitleggen wat er beslist werd.