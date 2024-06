EK atletiek live op Sporza: Thiam op zoek naar olympisch ticket en medaillekansen voor Belgen

vr 7 juni 2024 06:28

Straks begint in Rome het Europees kampioenschap atletiek. 50 dagen voor de start van de Olympische Spelen in Parijs is het voor sommige atleten één van de laatste kansen om zich te plaatsen voor de vierjaarlijkse hoogmis van de sport. Op sporza hoeft u niets van dit lekkers te missen.

Erop of eronder voor Nafi Thiam

Ook al is ze uittredend olympisch kampioene, toch moet Nafi Thiam zich nog altijd plaatsen voor Parijs. Dat zijn nu eenmaal de regels. Als alles goed gaat, mag dit voor de meervoudig Europees en wereldkampioene geen enkel probleem zijn. De olympische limiet van 6.480 punten ligt ruim binnen haar mogelijkheden, zelfs al is ze niet 100%. Maar toch wordt het tricky. Het is voor Thiam haar eerste zevenkamp sinds 2022 toen ze het EK en WK won. Rome is zo goed zeker als haar laatste kans, want de olympische kwalificatieperiode loopt af op 30 juni. Als de blessuregevoelige Thiam zich zou blesseren dan zou de droom op een derde opeenvolgende olympische titel, een unicum, vervlogen zijn. Oh ja, Thiam kan ook nog voor de derde keer in haar carrière Europees kampioene worden. Hiervoor krijgt ze concurrentie van Noor Vidts en haar grote rivale Katarina Johnson-Thompson, de wereldkampioene 5-kamp indoor.

Kansen op Belgisch eremetaal

Een van de andere Belgen om naar uit te kijken is Alexander Doom op de 400 meter. Voor de 27-jarige West-Vlaming is 2024, tot nog toe, het jaar van de grote doorbraak. Sinds Doom in maart van dit jaar wereldkampioen indoor werd en zich met de Tornados plaatste voor Parijs 2024, ging z'n niveau alleen maar de hoogte in. Vorige maand kwam hij op de meeting van Ostrava met 44"44 tot op één honderdste van een seconde van het Belgisch record van Jonathan Borlée. Als hij deze tijd nog kan verbeteren in de finale van het EK, dan zit goud er in. Ook met de Tornados, de wereldkampioenen indoor op de 4x400 meter estafette, zijn er medaillekansen voor Doom. In deze discipline wordt er ook wel wat verwacht van de Belgian Cheetahs en de mixed relay. Tot slot mogen ook hordenloper Michael Obasuyi en afstandsloper Isaac Kimeli met ambitie starten in Rome. Obasuyi verbeterde twee weken geleden het 26 jaar oude Belgisch record van Jonathan N'Senga op de 110 meter horden en die 13"20 is op dit ogenblik nog altijd de snelste Europese tijd van het jaar. Isaac Kimeli, tot slot, heeft al bewezen dat hij op Europees niveau kan wedijveren met de besten op de 5 en 10 kilometer. In Rome kiest de 30-jarige Belg voor de 10.000 meter. Het enige wat nog ontbreekt op zijn Europese palmares is een medaille outdoor.

Grote namen tekenen present in Rome

Hoewel internationale wereldsterren in een olympisch jaar vaak hun neus ophalen voor Europese kampioenschappen, valt dat in Rome dit jaar best wel mee. Dé posterboy voor deze kampioenschappen is ongetwijfeld 100m-loper Marcell Jacobs. De Italiaanse olympische en Europese kampioen is nog op zoek naar z'n beste vorm, maar speelt wel een thuismatch. In het polsstokspringen wil Mondo Duplantis zijn vorm nog eens testen op 50 dagen voor Parijs. En als de Zweed "testen" zegt, dan kan je ervan op aan dat een wereldrecord nooit veraf is. Ook het Nederlandse loopwonder Femke Bol zal zo goed als zeker de Europese titel op de 400 meter horden binnenhalen, net als haar evenknie bij de mannen, Karsten Warholm. In het discuswerpen tot slot is het uitkijken naar kersvers wereldrecordhouder (74,35m) Mykolas Alekna.

Live op Sporza

Het EK atletiek in Rome is elke dag te volgen op Sporza van vrijdag 7 juni tot en met woensdag 12 juni. Belangrijke Belgische afspraken: Nafi Thiam en Noor Vidts : vrijdag en zaterdag

: vrijdag en zaterdag mixed relay : finale 4x400m, vrijdagavond

: finale 4x400m, vrijdagavond Michael Obasuyi : finale 110H, zaterdagavond

: finale 110H, zaterdagavond Alexander Doom : finale 400m, maandagavond

: finale 400m, maandagavond Isaac Kimeli : finale 10km, woensdagavond

: finale 10km, woensdagavond Tornados : finale 4x400m, woensdagavond

: finale 4x400m, woensdagavond Cheetahs: finale 4x400m, woensdagavond