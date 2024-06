Nafi Thiam is klaar voor eerste zevenkamp sinds 2022: "Het EK is voorbereiding, de Spelen zijn het doel"

Blessureleed hield haar lang aan de zijlijn, maar nu lijkt Nafi Thiam klaar om voor het eerst in 2 jaar nog eens een volledige zevenkamp af te werken. Het EK in Rome moet niet alleen een olympisch ticket, maar ook een vertrouwensboost opleveren. "Ik wil toch één keer die stress van een grote competitie voelen voor de Spelen."

"In Rome wil ik dus vooral het wedstrijdgevoel krijgen dat je op training niet kan krijgen. Het is echt een voorbereidingsfase voor mij."

"Ik denk dat ik een goede basisconditie heb. We hebben goed werk geleverd. Het is echt het doel om te pieken in Parijs."

Het wordt haar eerste volledige zevenkamp sinds het EK in München in augustus 2022. "Ik ben blij om hier te zijn", opende Thiam dan ook. "Ik ben enthousiast over de start van mijn seizoen."

Door een achillespeesblessure werkte ze in 2023 geen enkele zevenkamp af, waardoor ze ook nog geen olympisch ticket heeft. Op het EK in Rome wil de tweevoudige olympische kampioene die klus klaren.

Een voorbereiding waarbij wel een olympisch ticket op het spel staat.

De verwachting was dat Thiam haar kwalificatie zou proberen af te dwingen op de Zuid-Afrikaanse kampioenschappen in april of bij de Hypomeeting in Götzis in mei, maar ze heeft dus gewacht tot het EK in juni. Waarom?



"Het doel is Parijs, Rome is de voorbereiding", verduidelijkt ze. "Ik ga geen voorbereiding doen voor de voorbereiding. We hadden kleinere wedstrijden kunnen doen, maar het maakt me niet bang. Ik weet waarom ik hier ben."



"Ik weet wat het doel is van dit kampioenschap. Ik wil toch één keer die stress van een grote competitie voelen voor ik naar de Spelen ga, dat heb ik al twee jaar niet gehad."