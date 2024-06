Alexander Doom, Michael Obasuyi en Hanne Claes staan rechtstreeks in halve finales op EK atletiek

Alexander Doom, Michael Obasuyi en Hanne Claes hoeven niet in actie te komen in de reeksen op het EK atletiek in Rome. Ze profiteren van de regel die de beste atleten in de sprintnummers vrijstelt.

Net als twee jaar geleden op het EK in München mogen de beste atleten in de sprintnummers (100m, 200m, 400m, 100m horden, 110m horden en 400m horden) zich rechtstreeks opmaken voor de halve finales.

De twaalf atleten die het best presteerden voor het EK in Rome, vastgelegd op de "Road to Rome"-ranking, stromen in de halve finales in. Ze treffen er de twaalf atleten die zich via de reeksen (prekwalificaties) plaatsen voor de halve finales.

Drie Belgen profiteren van die maatregel. Dat zijn Alexander Doom, de nummer 4 op de ranking op de 400 meter, Michael Obasuyi, 3e op de 110 meter horden, en Hanne Claes, 5e op de 400 meter horden.

Cynthia Bolingo, 4e op de 400 meter, had ook gebruik kunnen maken van de vrijstelling, maar besloot in Rome niet deel te nemen aan een individueel nummer.

In de drie halve finales kwalificeren de twee beste lopers van elke race zich voor de finale, samen met de twee beste verliezende tijden.