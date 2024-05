Net voor EK en Spelen zit Alexander Doom op kruissnelheid: "Belgisch record zou extra beloning zijn"

De wereldtitel indoor heeft hij al binnen, de Europese titel en het Belgisch record heeft hij in het vizier. Alexander Doom lijkt klaar om de Belgische 400m-troon over te nemen van de Borlées. "Zijn zelfvertrouwen heeft een enorme boost gekregen", ziet ook zijn coach Philip Gilson.

Een slimme keuze: Doom kroonde zich tot wereldkampioen op de 400 meter in zaal. "Dat heeft zijn zelfvertrouwen nog meer opgekrikt. Zijn evolutie qua snelheid en techniek is indrukwekkend."

"Maar hij reageerde zo goed op de extra weerstandsprikkels in zijn trainingen dat hij in de winter al meteen een sprong vooruit maakte. Zijn tijd was bij de beste 5 van de wereld. Dan kun je het WK indoor niet laten liggen."

En die vertrouwensboost stoomt Doom ook dit seizoen vooruit. Zijn vormcurve gaat zo steil dat zijn coach zijn plannen zelfs moest omgooien. "We wilden pieken op het EK in Rome, dus gingen we hem indoor niet te veel belasten", aldus Gilson.

"In de zomer verraste hij vervolgens zichzelf door onder de magische grens van 45 seconden te duiken op het WK atletiek. Dat was voor mij pas het doel voor 2024 en de Olympische Spelen. Dat heeft hem veel vertrouwen gegeven."

Met het EK en de Spelen in het vooruitzicht had Doom deze maand nog twee belangrijke tests op zijn programma. Tests waarvoor hij slaagde met vlag en wimpel. In Marrakech won hij de Diamond League-meeting in een persoonlijk record, in Ostrava liep hij nog sneller.

Met 44"44 heeft Doom nu de snelste Europese jaartijd op zijn naam staan. Een favorietenrol op het EK in Rome kan hij dus niet meer uit de weg gaan. "Dat valt nu nog moeilijk te ontkennen", lacht zijn coach.

"In Marokko liep hij tegen de Afrikanen die heel sterk zijn op de laatste 100 meter. En in Ostrava bleef hij in het spoor van olympisch kampioen Steven Gardiner, die niet onklopbaar is. Gisteren kwam Alexander nog net tekort, maar daar zullen we iets aan proberen te doen."