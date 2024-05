Alexander Doom trekt bloedvorm door en heeft met nieuw PR Jonathan Borlée in het vizier

Alexander Doom heeft zijn persoonlijk record op de 400 meter opnieuw verbeterd. In Ostrava liet hij de chrono stoppen op 44"44. Daarmee blijft hij amper een honderdste boven het 12 jaar oude Belgisch record van Jonathan Borlée. Doom werd met zijn tijd 2e op de meeting in Ostrava, net achter de olympische kampioen.

Anderhalve week geleden pas won Doom de Diamond League-meeting in Marrakesh in een nieuw persoonlijk record (44"51) en nu dook onze landgenoot opnieuw onder zijn eigen tijd.

In Tsjechië, op de World Athletics Continental Tour in Ostrava, liep Doom zijn 400m in 44"44. Hij komt zo tot op een honderdste van de 44"43 die Jonathan Borlée neerzette tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

De tijd van Doom is ook de snelste Europese jaartijd, waardoor hij als topfavoriet aan het EK in Rome begint. In Ostrava moest Doom enkel olympisch kampioen Steven Gardiner laten voorgaan. De Bahamees was vijf honderdsten sneller.

De andere Belgen in Ostrava deden het minder goed. Paulien Couckuyt zette 55"76 neer op de 400 meter horden. Haar seizoensbeste staat op 55"23 en voor de Spelen is 54"85 vereist. Ook geen olympische limiet voor Elise Vanderelst op de 1.500 meter. Ze liep 4'05"81, terwijl er voor Parijs 4'02"50 vereist is.

Ben Broeders, die zijn olympische selectie al op zak heeft, bleef steken op 5m62 in Ostrava. Zijn nationale record bedraagt 5m85.