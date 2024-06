Een 17-jarige met een droom van 25 grandslamtitels: wie is Roland Garros-revelatie Mirra Andrejeva?

do 6 juni 2024 13:44

Exact een jaar na haar grandslamdebuut staat Mirra Andrejeva al in de halve finales van Roland Garros. En dan te denken dat de 17-jarige als kind eigenlijk zelf niet voor tennis heeft gekozen. Of hoe een enthousiaste mama met een liefde voor Marat Safin een van de grootste tennistalenten ter wereld voortbracht.

Wie is Mirra Andrejeva? Die vraag weergalmde vorig jaar al bij de Porte d'Auteuil in Parijs. De prille 16-jarige kwalificatiespeelster had net Coco Gauff, de finaliste van 2022, tot 3 sets gedwongen in de 3e ronde. Een jaar na dat opvallende grandslamdebuut strijdt de Russin vandaag al voor een plek in haar eerste finale op Roland Garros, nadat ze niemand minder dan nummer 2 Aryna Sabalenka opzij heeft geschoven. Andrejeva is de jongste halvefinaliste op een grandslamtoernooi sinds Martina Hingis, die als 16-jarige de halve finales van Roland Garros en de US Open bereikte in 1997. Het is een wel heel steile vormcurve: stond ze vorig jaar nog buiten de top 300, dan klopt ze nu al op de poort van de top 30 ter wereld. Verrassend? Niet voor haar landgenote Maria Sjarapova, die zelf als 17-jarige haar eerste van 5 grandslamtitels won. "Ze zal een fenomenaal jaar hebben", voorspelde Sjarapova al begin dit jaar. "Ze heeft een geweldige mentaliteit en de toekomst oogt mooi."

Het was evenwel niet Sjarapova die Andreejeva inspireerde om een tennisracket op te pikken. Het was zelfs niet eens haar eigen keuze, wel die van haar mama Raise. Die werd verliefd op tennis toen ze Marat Safin in 2005 de Australian Open had zien winnen. Op 6-jarige leeftijd werden Mirra en haar drie jaar oudere zus Erika dan ook ingeschreven in de tennisschool van Krasnojarsk in Oost-Siberië. Geen verkeerde keuze, want de zusjes bleken talent te hebben. "Ik ben wel blij dat mijn mama voor deze sport heeft gekozen", zei Andrejeva enkele maanden geleden nog. "Ik heb wel het gevoel dat ik hier behoor." Van Siberië ging het via Sotsji naar de tennisacademie van Rafael Nadal op Mallora en vervolgens naar een tennisschool in het Franse Cannes. Alles om de tennisdroom waar te maken.

Ingekaderde tweet van Murray

Begin vorig jaar kwam er dan de grote doorbraak voor de 15-jarige Mirra Andrejeva met een plek in de finale van de Australian Open voor juniores. Dat ze die marathonpartij van ruim 3 uur uiteindelijk wel verloor van haar landgenote Alina Kornejeva, bezorgde haar een week lang nachtmerries. "Ik kon aan niets anders denken", zei ze. "Ik speelde telkens af in mijn hoofd wat ik verkeerd had gedaan." Het maakte haar mentaal sterker. Dat bewees de Russin enkele maanden geleden bij haar terugkeer op de Australian Open, maar dan als debutante bij de profs. In de 2e ronde smeerde ze Ons Jabeur, toch een drievoudig grandslamfinaliste, een pijnlijke 6-0 en 6-2 nederlaag aan in amper 54 minuten. Een ronde later kwam ze terug van een 5-1-achterstand in de 3e set tegen de Française Diane Parry. Zelfs Andy Murray trok grote ogen op sociale media. "Andrejeva staat 5-1 achter. De commentator zegt dat ze "moet werken aan haar mentaliteit". 30 minuten later wint Andrejeva met 7-6", schreef hij op Twitter. "Misschien is haar mentale kracht net de reden waarom ze de wedstrijd omdraaide. Misschien heeft ze de wedstrijd omgedraaid omdat ze hard is voor zichzelf en meer van zichzelf eist als ze verliest/slecht speelt? Ze is een winnaar."