Sprookje duurt voort: Paolini schakelt Rybakina uit op weg naar eerste halve finale op grand slam

Jasmine Paolini heeft nummer 4 van de wereld Elena Rybakina uitgeschakeld op Roland Garros. De 28-jarige Italiaanse staat voor het eerst in haar carrière in de halve finales van een grandslamtoernooi.

De groeicurve van Jasmine Paolini werd eind 2023 al beloond met de prijs voor de "meest verbeterde speler" op de WTA Awards. Ze was toen de top 30 ingesprongen.

Ondertussen staat de 28-jarige Italiaanse al op de 15e plek en boekte ze in februari in Dubai haar eerste Masters 1.000-titel.

En die uitstekende vorm heeft ze ook meegenomen naar Parijs. In de kwartfinales verraste ze Rybakina, die nog geen set had verloren op Roland Garros. De Kazachse vocht wel terug in de tweede set, maar dat volstond niet voor de Wimbledon-kampioene.

Paolini is de vierde Italiaanse vrouw bij de laatste 4 op Roland Garros, na Francesca Schiavone, Sara Errani en Martina Trevisan.

Paolini duikt al zeker de top 10 binnen na Roland Garros. Voor een plekje in de finale neemt ze het op tegen nummer 2 van de wereld Aryna Sabalenka of de 17-jarige Mirra Andrejeva.