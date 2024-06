De bakkerij van Swiatek draait op volle toeren: Poolse serveert al haar 3e bagel op Roland Garros

Is Iga Swiatek op weg naar een 3e eindzege op een rij op Roland Garros? De Poolse nummer 1 van de wereld toonde in de kwartfinales geen genade voor Marketa Vondrousova met 6-0 en 6-2, al haar 3e bagel in Parijs.

Alleen tegen Naomi Osaka had de titelverdedigster het knap lastig, maar ook die horde nam ze. "Alles werkt. Ik voel dat mijn opslag beter draait, dus dat gaf me een extra vertrouwensboost. Ik kon mijn spel spelen, zonder te veel na te denken", zei ze.

Vondrousova, de winnares van Wimbledon vorig jaar, kon in de tweede set nog de eer redden, maar meer dan 2 spelletjes zat er niet in. Swiatek boekte haar 19e overwinning op een rij op Roland Garros, haar 17e op een rij op gravel dit seizoen.

Ook in Parijs draait haar oven op volle toeren. Na de dubbele 6-0 tegen Potapova - de Russin won amper 10 punten - kreeg ook Marketa Vondrousova een bagel aangesmeerd in de kwartfinales.

En laat dat nu net de specialiteit zijn van de bakkerij Iga Swiatek . De Poolse bakte sinds begin 2022 al in de helft van haar matchen een 6-0 of 6-1 voor haar tegenstandsters.

Geen vernedering zo groot in het tennis als een "bagel" (6-0) of een "breadstick" (6-1).

Wie kan Swiatek van een 4e eindzege in Parijs houden? Cori Gauff krijgt nu alvast de kans in de halve finales. De 20-jarige Amerikaanse schakelde zelf drievoudig grandslamfinaliste Ons Jabeur uit in 3 sets.

Maar Gauff kon nog maar één keer winnen van Swiatek, tegenover 10 nederlagen. In 2022 verloor ze de finale van Roland Garros tegen de Poolse, vorig jaar was Swiatek haar nemesis in de kwartfinale.

Kan de winnares van de US Open wraak nemen?