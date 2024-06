17-jarige Mirra Andrejeva stunt tegen Sabalenka en is jongste halvefinalist op grand slam in 27 jaar

Mirra Andrejeva heeft nummer 2 van de wereld Aryna Sabalenka verrast in de kwartfinales op Roland Garros. De amper 17-jarige Russin wordt zo de jongste halvefinalist in bijna drie decennia.

Het was bijltjesdag voor de reekshoofden op Roland Garros. Na nummer 4 Elena Rybakina moest ook nummer 2 Aryna Sabalenka haar koffers pakken.

De nog altijd maar 17-jarige Mirra Andrejeva moest 2,5 uur zwoegen om de tweevoudige grandslamkampioene, die twee blessurebehandelingen nodig had, opzij te schuiven. Ze nam zo wraak voor haar 19-jarige zus Erika Andrejeva, die in de 1e ronde werd gewipt door de Wit-Russische.

Sabalenka, de winnares van de Australian Open, had dit seizoen nog geen set verloren op een grandslamtoernooi. Ze had zelfs maar in 2 van de 22 sets meer dan 4 spelletjes verloren.

Andrejeva slaagde erin die reeks te beëindigen. Ze is nu de jongste halvefinalist op een grandslamtoernooi sinds Martina Hingis, die als 16-jarige de halve finales van Roland Garros en de US Open bereikte in 1997.

Zo krijgen we al zeker een debutant in de finale in Parijs, want Andrejeva neemt het nu op tegen de 28-jarige Jasmine Paolini. Allebei staan ze voor het eerst in de halve finales van een grandslamtoernooi.

De favoriete voor de eindzege zit ongetwijfeld aan de andere kant van de tabelhelft. Daarin staat een topduel op het programma tussen titelverdedigster Iga Swiatek en het Amerikaanse derde reekshoofd Coco Gauff (WTA 3).