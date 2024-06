RETRO - Marc Wilmots geraakt bij debuut als bondscoach van de Rode Duivels niet voorbij Montenegro

Een debuut in mineur. Op 25 mei 2012 stond Marc Wilmots voor het eerst aan het roer van de Rode Duivels. Maar na onze allereerste partij ooit tegen Montenegro volgde geen feestje: Drincic legde een kwartier voor affluiten de 2-2-eindstand vast. Bekijk hieronder de beelden van de debuterende Wilmots.

Een onverwachte exit van Georges Leekens als bondscoach, en plots had assistent Marc Wilmots de touwtjes in handen bij de Rode Duivels.

Debuteren deed hij tegen Montenegro, maar een lachertje werd dat niet. Mirko Vucinic, op dat moment spits bij de Italiaanse grootmacht Juventus FC, zette de troepen van Wilmots al na 5 minuten op achtervolgen.

Gelukkig voor de nieuwe bondscoach liet een reactie van zijn wingers niet al te lang op zich wachten. Dries Mertens schilderde een snoeiharde voorzet op het hoofd van Kevin Mirallas, die makkelijk kon binnenkoppen.

Dat Mertens overduidelijk een meter buitenspel stond? Geen haan die ernaar kraaide.

Als Mirallas even later ook nog eens een penalty versierde, was de partij helemaal gekanteld. Een jonge Eden Hazard schoof de bal - tot twee keer toe, na te vroeg inlopen van Mertens - voorbij de Montenegrijnse doelman.

Maar op het uur werd een goal van Marouane Fellaini onterecht afgekeurd voor buitenspel en een kwartier later kregen de Duivels het deksel nog op de neus: 2-2 via Drincic.

Doen Tedesco en co. vanavond - bij de tweede poging tegen Montenegro - beter dan toen?