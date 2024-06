EK-tegenstander Slovakije houdt schietoefeningen tegen voetbaldwerg San Marino

Slovakije, de eerste tegenstander van de Rode Duivels in de EK-groepsfase, weet alvast het doel staan. Dat mochten ze minder dan 2 weken voor de start van Euro 2024 demonstreren in een oefenwedstrijd tegen voetbaldwerg San Marino: 4-0.

Dat scoren tegen San Marino, de laatste op de FIFA-ranking, geen al te grote uitdaging is, bewezen de Rode Duivels al in 2019. Ze wonnen toen twee keer in de EK-kwalificatiecampagne met 9-0 en 0-4.

EK-tegenstander Slovakije hoefde dan ook niet te veel tegenstand te verwachten van de voetbaldwerg. Het was vooral een goede test voor het torinstinct van de Slovaakse voorhoede.

Na iets meer dan 10 minuten had de doelman van San Marino al twee ballen uit zijn doel mogen vissen. Tussendoor had Slovakije ook al drie keer het doelhout geraakt. Schietoefeningen dus.

Toch had Slovakije daarna wat moeite om te scoren. Haraslin, die vooral al de paal had geraakt, kon na een halfuur er toch 3-0 van maken. Na de rust zette David Strelec de eindscore op het bord.

Het is voor de Slovaken de eerste zege in hun EK-oefenprogramma. In maart verloren ze van Oostenrijk en speelden ze gelijk tegen Noorwegen.

Wales is zondag hun laatste test voor de start van het EK in Duitsland. Daar spelen ze op maandag 17 juni (om 18 uur) hun openingswedstrijd tegen de Rode Duivels.