Novak Djokovic haakt geblesseerd af voor de kwartfinales van Roland Garros

2024 is voorlopig niet het jaar van Novak Djokovic. De Serviër, die nog geen finale speelde dit seizoen, zakte al met twijfels af naar Parijs.

En het speelschema was de 24-voudige grandslamwinnaar ook niet gunstig gezind. Tegen Lorenzo Musetti sloeg hij in de 3e ronde het winnende punt pas na 3 uur 's nachts. In de achtste finale stond Djokovic dan nog eens ruim 4 uur op het terrein tegen Francisco Cerundolo.

De Serviër trok wel nog aan het langste eind, maar had duidelijk last van zijn rechterknie na een val in de tweede set. Achteraf gaf hij toe dat het zonder pijnstillers niet was gelukt.

Uit een MRI-scan blijkt nu dat Djokovic een scheurtje in zijn meniscus heeft. De 37-jarige nummer 1 van de wereld moet dan ook passen voor zijn kwartfinale tegen Casper Ruud in de kwartfinales.

Door zijn opgave is Djokovic na Parijs ook zijn eerste plek op de ATP-ranking kwijt. De Italiaan Jannik Sinner, winnaar van de Australian Open, neemt zijn troon over.