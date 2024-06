Novak Djokovic kruipt "dankzij pijnstillers" uit diep dal: "Maar niet zeker of ik kwartfinale speel"

Maar Djokovic zou zichzelf niet zijn, mocht hij niet weer een comeback uit zijn mouwen schudden.

Hij verbeet de last aan zijn knie, werkte ook in set 4 een break weg. Zijn Argentijnse tegenstander frustreerde zich rot dat hij achter de bal moest hollen. Djokovic kende geen genade en werkte af: 7-5.

Plots verscheen er een lach op het gezicht van de Serviër. De variatie en diepte van zijn slagen waren als vanouds. De score op het bord ook: 6-3. Na alweer een rollercoaster is het kwartfinaleticket op zak.



Al zaaide Djokovic achteraf twijfel of hij woensdag ook effectief in actie zal komen: "Ik sukkelde de voorbije weken met een klein knieprobleem - niks groot. Toen gleed ik uit in de tweede set en voelde ik pijn. Ik nam veel pijnstillers en op het einde van de vierde set begonnen die te werken. Maar ik weet niet of ik zal spelen in de kwartfinale, we moeten afwachten."