Buurtbewoners blijven strijden tegen stadion Club Brugge: "We zijn geen foie gras-ganzen"

di 4 juni 2024 20:54

Club Brugge wacht beter nog even met de eerste steen van zijn nieuwe stadion te leggen, want een veertigtal buurtbewoners zal opnieuw bezwaar indienen tegen de omgevingsvergunning. En ze lijken opnieuw kans te maken, stelt hoogleraar Sabien Lust (UGent). "Ik vrees dat het terug naar af is voor Club Brugge."

"Er is met alle verzuchtingen maximaal rekening gehouden", verzekerde Vlaams minister van Economie Jo Brouns gisteren nog bij de bekendmaking van de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuw voetbalstadion op de Olympiasite. Alle verzuchtingen? Dat is toch niet hoe buurtbewoner Toon Van Moerbeke het ziet. Zijn vraag om het stadion zo ver mogelijk van de woonwijk te bouwen, viel in dovemansoren. "Wie wil er een stadion van 47 meter hoog in zijn tuin?" "Het terrein is groot genoeg", zegt hij. "Het stadion kan dus perfect op een respectabele afstand van de woningen staan. Maar toch kiezen ze voor een muur van 47 meter op amper 50 tot 70 meter van de huizen." "En daar zouden we dan niets tegen te zeggen hebben? Club Brugge beweert constructieve gesprekken te voeren met de buurt. Wel, het is een simpele eis. Ze moeten gewoon aan de architect vragen om het stadion verder op te schuiven. Iedereen van de buurt zou onmiddellijk instemmen." "Er mag een stadion komen, maar geen mastodontenstadion vlak bij de woningen. Als men hier een stadion voor 30.000 supporters had ingepland, op een aanvaardbare afstand met een echt mobiliteitsplan, was er geen enkel probleem."

Als men niet tot constructieve gesprekken wil komen, dwingt men ons tot verdere stappen. Buurtbewoner Toon Van Moerbeke

Vorig jaar waren parkeren en mobiliteit nog de grootste struikelblokken voor de buurtbewoners, nu zijn het dus vooral de grootte van het stadion en de afstand tot aan de huizen. Toch zijn ook de bezorgdheden over de parkeerproblemen nog niet verdwenen. "Bij de vorige Europese thuismatch stond de parking van 't Zand meteen vol", zegt een andere buurtbewoner. "En dan moeten alle bussen van de randparkings nog komen. Het is gewoon zot." Toon Van Moerbeke gelooft dan ook niet veel van de Brugse beloften. "In 2013 zei voorzitter Bart Verhaeghe nog dat hij weg wilde van Jan Breydel, omdat het nieuwe stadion nog meer hinder zou betekenen voor de buurt." "Maar als hij dan met zijn kop tegen de muur loopt, moet de buurt gewoon nog meer hinder slikken. We zijn geen foie gras-ganzen. We vragen overleg en inspraak. We hebben in het Oosterweel-dossier gezien dat overleg de beste oplossing is." "Ik geef een assist tot ernstig overleg, waarbij alle partijen bereid zijn om water bij de wijn te doen." "Als men niet tot constructieve gesprekken wil komen, dwingt men ons tot verdere stappen. We hebben al drie keer de juridische weg genomen en gewonnen. Er volgt er misschien nog één." Een beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen werkt niet opschortend, maar de kans lijkt klein dat Club zal beginnen te bouwen zonder zekerheid.

Randparkings als achilleshiel