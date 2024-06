Grote doorbraak in stadiondossier: Club Brugge krijgt omgevingsvergunning op Olympiasite

Het einde van het aanslepende stadiondossier is in zicht. Club Brugge heeft vandaag zijn omgevingsvergunning gekregen voor de bouw van een nieuw voetbalstadion en de aanleg van het Olympiapark op de Olympiasite. Blauw-zwart zou in theorie - na een lijdensweg van 15 jaar - morgen de eerste steen kunnen leggen voor een stadion met zitjes voor 40.000 supporters.