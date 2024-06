"Er is met álle verzuchtingen rekening gehouden": 3 vragen over de doorbraak in het stadiondossier beantwoord

di 4 juni 2024 06:06

Club Brugge kreeg gisteren het goede nieuws te horen dat de club een omgevingsvergunning op zak heeft voor de bouw van hun gloednieuw stadion. Al is dat niet voor het eerst. Hoe belangrijk is deze doorbraak, en wat is er nu anders? Minister Jo Brouns beantwoordt de belangrijkste vragen.

Hoe belangrijk is deze doorbraak?

"Heel belangrijk", oordeelt Vlaams minister van Economie, Jo Brouns. "Club Brugge is een absolute topclub in België, die ook internationaal wil schitteren. Die heeft natuurlijk ook nood aan topinfrastructuur. Die wordt nu geboden mét aandacht voor de leefbaarheid van de omgeving." "Dat door een heel goede samenwerking met de stad Brugge, die heel veel aandacht had voor de mobiliteit, het parkeren en de parkeerfaciliteiten op dagen zonder wedstrijd. Zo is er een parkzone die kan dienen als een streepje groen voor de omgeving." "Vanuit economisch oogpunt is er aandacht voor de handelsactiviteiten die er plaatsvinden, complementair aan de activiteiten in het centrum. Dus ik denk dat het een heel mooi totaalproject is dat Club ook verdient."

Wat is er nu anders?

Na 15 jaar knutselen op de tekentafel lijkt er plots een oplossing gevonden die de wensen van de club en de buurt zouden behartigen. Maar klopt dat ook? "Er is met alle verzuchtingen maximaal rekening gehouden", verzekert Brouns. "Dan gaat het opnieuw vooral om de bezorgdheden rond mobiliteit in de dichte omgeving van de Olympiasite." "De nieuwe omgevingsvergunning zal duidelijk maken dat er verbeteringen zijn aangebracht op dat vlak." De klachten van de buurt zijn dus gehoord én verwerkt, volgens de minister. En dat (voor het eerst) erg grondig.

Hoe snel ligt de (mogelijke) eerste steen?