Remco Evenepoel past voor sprint na "stevige" dag: "Maar heb niet moeten lossen, dus dat is goed"

ma 3 juni 2024 17:40

Remco Evenepoel heeft voor het eerst zijn conditie kunnen testen in de heuveletappe van de Dauphiné. De Belgische klimmer wilde zich na een dag in het pak nog niet mengen in de sprint. "Want er komt nog veel op ons af deze week", blijft Evenepoel voorzichtig positief.

"Het was pittig", oordeelt Remco Evenepoel na de eerste hoogtemeters in de Dauphiné. Na zijn val in het Baskenland kon de Belg vandaag voor het eerst voelen hoe het gesteld was met zijn conditie. "Het peloton legde de hele dag een stevig tempo op, want er was altijd wind in de rug. Uiteindelijk hebben we het allemaal goed overleefd als groep, dus ziek ik geen probleem."

Het was nog maar een makkelijkere heuveletappe, dus antwoorden op al mijn vragen heb ik nog niet. Remco Evenepoel