Een kopbal van Fellaini en een klinkende kassa: galawedstrijd in Sclessin levert 115.600 euro op voor goede doel

ma 3 juni 2024 21:22

Tijdens een galawedstrijd heeft Fellaini zijn kunstjes nog eens laten zien. In de Circus Cup - georganiseerd in Sclessin - scoorde hij met een rake kopbal. En minstens even belangrijk: de wedstrijd bracht uiteindelijk 115.600 euro op voor het goede doel. Het geld zal geschonken worden aan een voetbalproject voor kansarme kinderen in Seraing.

In Sclessin, het stadion van Standard, vond gisteren een galawedstrijd plaats met enkele "legends of the game". De aanvoerders van de beide voetbalploegen waren Alessandro Del Piero en Edgar Davids. Ze konden onder anderen Marouane Fellaini, Daniel Van Buyten en Wesley Sneijder overtuigen om hun voetbalschoenen weer aan te trekken. Voor Fellaini de ideale gelegenheid om zijn sterkte van weleer te tonen: scoren met het hoofd. (zie hieronder)