BEKIJK - Zizou Bergs bouwt typisch Belgisch feestje na triomf: "Geloof dat dit meant to be was"

do 30 mei 2024 20:01

Zizou Bergs zit in een uitstekende flow op Roland Garros. Voor het eerst staat de Belg in de derde ronde van het graveltoernooi én heeft hij zijn plek in de top 100 beet. "Maar dat wil niet zeggen dat ik nu op mijn lauweren moet rusten", zegt een ambitieuze Bergs, die na zijn zege een feestje bouwde.

"We hebben lekker een feestje gebouwd op baan 5", lacht Zizou Bergs. Even nam de Belg de rol als publieksentertainer op zich na zijn zege. "Dat kwam een beetje in me op. Ik wilde mijn familie en vrienden een knuffel geven na die bijzondere prestatie, maar toen dacht ik: we gooien de sfeer wat om." "Zeker omdat ik al een paar keer "Waar is dat feestje?" hoorde, had ik wel zin om dat te doen", verklaart Bergs. "In het tennis is het anders maar wat saai."

Dimitrov? Voor mij is het gewoon een tegenstander die ik wil pakken. Zizou Bergs