Dirk Kuyt blijft ook in eerste klasse aan het roer bij Beerschot: "Samen bouwen aan mooi project"

Dirk Kuyt heeft zijn contract bij Beerschot verlengd tot 2025. De 43-jarige Nederlander krijgt het vertrouwen om de promovendus ook in de Jupiler Pro League te leiden.

CEO Frédéric Van den Steen koos voor OHL en ook technisch directeur Gyorgy Csepregi zoekt andere oorden op, maar hoofdcoach Dirk Kuyt blijft Beerschot wel trouw.

De 43-jarige Nederlander tekent een contract op 't Kiel tot medio 2025, met een optie op een extra seizoen. “Ik heb er veel vertrouwen in dat we hier samen verder kunnen bouwen aan een mooi project", zegt hij.

Ook zijn volledige technische staf blijft ongewijzigd. "Voor mij was het heel erg belangrijk om de staf bij elkaar te houden. Hen wilde ik er absoluut opnieuw bij om de continuïteit te garanderen naar de spelersgroep toe.”

Aandeelhouder United World toont zich heel erg tevreden met het verlengde verblijf van Dirk Kuyt. “Dirk heeft een hecht team op de mat gebracht in de tweede seizoenshelft. We waren dan ook tevreden met zijn prestaties. We kijken ernaar uit om met Dirk het nieuwe seizoen aan te vangen."

Kuyt nam in januari over bij Beerschot en loodste hen naar de promotie en de titel in de Challenger Pro League.