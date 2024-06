Net geen wereldrecord voor Duplantis in Stockholm, Broeders wordt 6e

Een verbetering van zijn wereldrecord wenkt nogmaals. Op de Diamond League-meeting van Stockholm raakte polsstokspringer net niet over 6,25 meter, maar op het EK of de Olympische Spelen zou het wel eens prijs kunnen zijn.

Nergens beter om een wereldrecordpoging te doen dan in het Stockholm Stadium. Er sneuvelden al 83 wereldrecords in het atletiekstadion in de Zweedse hoofdstad, het meeste ter wereld.

Armand "Mondo" Duplantis deed dan ook zijn best om zijn thuispubliek te verwennen met een wereldrecord. Nadat hij drie pogingen nodig had gehad voor 6,00 meter (wat volstond voor de zege), ging de lat naar 6,25 meter.

Duplantis was er bij zijn eerste poging al dicht bij, en zijn twee volgende pogingen waren zo mogelijk nog nipter. Het moet de wereldrecordhouder een stevige boost geven met het oog op het EK atletiek in Rome en de Olympische Spelen.

Ben Broeders moest met een sprong over 5,70 meter vrede nemen met de 6e plek. Zijn drie pogingen om zijn persoonlijk record van 5,85 meter te evenaren, mislukten.