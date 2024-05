Kampioen Anderlecht plukt aanvalster Luna Vanzeir weg bij KRC Genk

Luna Vanzeir, die ook een verleden heeft bij OH Leuven, was dit seizoen bij KRC Genk goed voor 10 doelpunten in 30 wedstrijden. De zus van Dante Vanzeir is ook de kapitein van de Belgische beloften en speelde ook al voor de Red Flames.

"Met haar uitstekende techniek en kalmte voor het doel maakte Luna dit seizoen indruk in de Lotto Super League", vertelt Anderlecht over zijn nieuwe aanvalster.

Vanzeir zelf is ook in haar nopjes met haar overgang naar de kampioen. "Anderlecht is een begrip in het Belgische vrouwenvoetbal en vooral een hele mooie club die al veel bewezen heeft", klinkt het.

"Het is een uitstekend en ervaren team met daarnaast een heel goede omkadering. Deze overgang is voor mij heel belangrijk om stappen te kunnen blijven zetten."