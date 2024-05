Gids voor de Dauphiné 2024: parcours, deelnemers en live op Sporza

Het Criterium du Dauphiné is elk jaar een belangrijke graadmeter met het oog op de Tour de France. Dit jaar krijgen we een editie met heel wat klimwerk. Is Remco Evenepoel al voldoende hersteld om mee te doen voor de eindzege? In onze gids lees je alles om mee te zijn voor de start van de Franse rittenkoers.

De Belgische verrassing was Victor Campenaerts , die bijna 3 maanden na zijn crash in de Bredene Koksijde Classic bij zijn comeback ei zo na de bergtrui veroverde.

Vingegaard deelde in elke bergrit een klap uit aan zijn concurrenten en stak tussendoor ook nog twee etappezeges op zak, in Salins-les-Bains en op de Croix de Fer. In de tijdrit en de slotrit (waar hij niet al te fanatiek op Ciccone joeg) werd hij tweede. Zo finishte de Deen met 2'23" voorsprong op Adam Yates en bijna 3 minuten op Ben O'Connor.

De Dauphiné van 2023 was een onemanshow van Jonas Vingegaard , die hier al liet zien dat ze in de Tour de France van goeden huize moesten zijn om hem te kloppen.

De Dauphiné was in het verleden een goeie graadmeter voor de Ronde van Frankrijk en is in die optiek ook opgemaakt als een mini-Tour. Zij het dit jaar wel een zware Tour dan.



Enkel de 1e en de 5e rit hebben een min of meer vlakke finale, maar hebben in de aanloop toch ook heel wat klimwerk.



In de 2e rit komen we al meteen aan op de Col de la Loge, eigenlijk een soort drietrapsraket van bijna 11 kilometer. Ook rit 3 eindigt na een klim, richting Les Estables.



Vrijdag, zaterdag en zondag is er telkens finish op een col, respectievelijk Le Collet d'Allevard, de klim naar Samoëns 2000 en het Plateau des Glières.

Geprangd tussen dit geweld vinden we de tijdrit op woensdag. Met 34,4 kilometer - tussen Saint-Germain-Laval en Neulise - is die nagenoeg even lang als de slottijdrit van de Tour. Is Evenepoel al sterk genoeg om hier mee te doen om de winst?