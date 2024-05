Special guest in Brugge, levenslang abonnement en steun voor vrouw Blessin: de beelden die je nog niet zag

Terwijl alle ogen gericht waren op het spelletje tussen de krijtlijnen, gebeurde er ook heel wat naast op de slotspeeldag. Zo was er in Brugge een opvallende special guest, kreeg De Laet een droomgeschenk bij zijn afscheid van zijn Antwerp en stak Union de vrouw van coach Blessin een hart onder de riem met een pakkende boodschap. Het beste van de slotspeeldag op een rijtje.

Ook afscheidnemend trainer Mark van Bommel werd - letterlijk - in de bloemetjes gezet. Zou hij in de toekomst nog eens terugkeren naar de Bosuil?

De verdediger kon bij zijn afscheid dan ook geen mooier cadeau wensen. Hij kreeg een levenslang abonnement bij The Great Old.

Als kind hing er een sok van Patrick Goots aan zijn muur. Het moet dus niet gezegd worden: Ritchie De Laet is een Antwerp-fan in hart en nieren.

Noa Lang gespot in Brugge

Plots dook hij - met kap over zijn hoofd - op in de tribunes van Jan Breydel. De Nederlander zal ongetwijfeld de spanning hebben gevoeld, maar nog met meer zekerheid: ook de feestnacht ingedoken zijn met zijn ex-collega's.

Een erg mooie boodschap van het Union-publiek aan coach Alexander Blessin en zijn vrouw Charlotte. Zij revalideert nog steeds van een beroerte, maar wilde er maar wat graag bij zijn in het Dudenpark voor de beslissende wedstrijd.

Afscheid in mineur? Niet als je Ritchie De Laet heet.

De verdediger blesseerde zich vorige week zwaar, maar mocht vandaag toch zijn laatste seconden maken in het shirt van Antwerp. In minuut 96 kwam hij - met heel wat pijnstillers in zijn systeem - op het veld.

Het straffe aan het verhaal: de verdediger had nog een voet in de 3e Antwerpse goal tegen Anderlecht.