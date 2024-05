"Brugge was één groot festival vannacht": bekijk alle beelden van titelviering hier, volg vanavond ook de huldiging

Rik Verheye: "Wat een delirium"

Trouwe en bekende Club Brugge-supporter Rik Verheye was vannacht een bevoorrechte getuige van het Brugse titelfeest. De acteur feestte deze nacht mee met de spelers in Varsenare, vanavond moet hij de huldiging op de Markt in Brugge in goede banen leiden.



"Ik heb een beetje stress over mijn stem ... Ik zal nog wat honingtheetjes moeten drinken", grapt Verheye met een hees stemgeluid bij onze collega's van Studio Brussel. "Maar het was een zalige en fijne avond gisteren. Brugge was één groot voetbalfestival."



Toch heeft ook hij zijn adem even moeten inhouden tijdens de bewuste buitenspelfase in het slot tegen Cercle. "Het duurde echt ellenlang ... Ik keek heel de tijd naar boven - want daar zit de pers met zijn videoschermen. Sommigen vertelden me dat het zeker goal was, anderen waren van het tegendeel overtuigd. Man, dat duurde een eeuwigheid. Maar gelukkig volgde de ontlading, een echt delirium."