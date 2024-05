Ontgoocheling overheerst bij vicekampioen Union: "Zeker als je even gelooft in mirakel"

Even leek de landstitel naar Union te gaan, maar uiteindelijk werd het een 3e keer op een rij net niet. CEO Philippe Bormans stak zijn ontgoocheling niet weg. "Dit is heel pijnlijk, zeker met het parcours dat we hebben afgelegd."

Sportief directeur Chris O'Loughlin had geen gsm-signaal en spurtte zelfs naar beneden om te kijken of Cercle had gescoord. "Uiteraard ben ik ontgoocheld. Of het de juiste beslissing was? Ik moet de beelden nog eens bekijken."

"Als het doelpunt 10 minuten later dan toch wordt afgekeurd, is dat heel pijnlijk. Zeker met het parcours dat we hebben afgelegd."

Ook CEO Philippe Bormans voelde even zijn hart bonzen in zijn keel. "Als je de berichten uit Brugge hoort, geloof je toch even in een mirakel."

"Dan zagen we dat het publiek weer kalmeerde, dus dan wisten we het wel. We hadden niet al te veel hoop, maar als het publiek zo begint te juichen, krijg je toch een beetje hoop."

"Het was heel raar", gaf Castro-Montes toe bij Eleven DAZN. "We hoorden het publiek juichen en vroegen bevestiging van de bank. Sommigen zeiden dat het 0-1 was, anderen 0-0."

We moeten eerder naar onszelf kijken. De 0 op 12 in het begin van de play-offs is het grote probleem.

Club Brugge pakte dit seizoen 75 punten, Union 84. En toch gaat de titel naar West-Vlaanderen. Onrechtvaardig? "De puntenhalvering is misschien niet helemaal fair, maar we wisten het wel van in het begin van het seizoen", zei Castro-Montes.

"We moeten eerder naar onszelf kijken. De 0 op 12 in het begin van de play-offs is het grote probleem." Dat beaamde Cameron Puertas. "We hebben de titel niet vandaag verloren in de laatste match, wel in het begin van de play-offs."

Toch kan Bormans ook naar het grotere plaatje kijken. "We waren 2e in ons 1e jaar, vorig jaar 3e en nu worden we weer 2e en pakken we de Beker. Daar mogen we trots op zijn, al is het met een klein wrang gevoel."

Kan Union nog een 4e keer meestrijden om de titel? "We willen elk jaar meedoen voor de prijzen, op onze eigen manier", aldus Bormans. "We geloven in onze manier van werken."

"Als jongens een mooie transfer kunnen versieren, zullen we hen niet tegenhouden. We hebben zelf ook veel jongens op de radar staan."

"Vandaag moeten we vooral genieten. De ontgoocheling zal wel snel plaatsmaken voor trots."