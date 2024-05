Experimenterende Red Lions verliezen ook tegen Ierland in Hockey Pro League

De Belgische hockeymannen hebben zondag in Antwerpen hun achtste wedstrijd in de Hockey Pro League met 1-4 verloren van Ierland. De Red Lions, die deze Hockey Pro League vooral gebruiken om te experimenteren en roteren, gingen eerder deze week ook al met 1-2 onderuit tegen Ierland en speelden gelijk tegen India (2-2).

Het begon nochtans goed voor de Red Lions in Antwerpen.



Via een owngoal van Mark McNellis - die een center van Antoine Kina in eigen doel devieerde - kwamen de Belgische hockeymannen al snel op voorsprong.

Maar treffers van Ben Johnson (2x), Sean Murray en Benjamin Walker zorgden uiteindelijk toch nog voor een duidelijke Ierse zege: 1-4.

Met acht punten uit evenveel wedstrijden behouden de Lions hun zesde plaats in de stand. De Belgische hockeymannen speelden zaterdag 2-2 gelijk tegen India. Hierna volgen nog wedstrijden tegen Australië (29 mei en 2 juni) en Spanje (30 mei en 1 juni), telkens in Antwerpen.

De nationale hockeymannen trekken vervolgens naar Nederland voor de laatste vier wedstrijden (tweemaal tegen Groot-Brittannië en Nederland) eind juni. De wedstrijden in de Hockey Pro League staan voor de Red Lions volledig in het teken van de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs.