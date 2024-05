De opluchting is gigantisch bij Club Brugge na thriller in titelmatch: "Ik zou kunnen janken!"

zo 26 mei 2024 21:08

Na een slotkwartier bibberen tegen Cercle is de euforie nog wat groter. Club Brugge vervolledigt zijn straffe comeback in de Play-offs. Een die zelfs sommige spelers nauwelijks konden geloven. "Niemand had dit twee maanden geleden kunnen denken", reageert Brandon Mechele, die ook het werk van Ronny Deila niet vergeten is.

"Dit gevoel heb ik gemist!", opent Andreas Skov Olsen reacties in het blauw-zwarte kamp. Club Brugge is met 24 op 30 misschien wel een van de meest onverwachte Belgische kampioenen ooit. "Toch is dit zo verdiend", zegt de linkspoot. "En ook een hele grote opluchting, want het was geen goede wedstrijd. We hebben gevochten tot het einde."

Spannend VAR-moment, pluimen voor Deila

Het gelijkspel tegen Cercle Brugge volstond, al was het stevig bibberen in het slotkwartier. Zeker wanneer een VAR-interventie na een vermeende goal van De Vereniging wel erg lang duurde. "Oh, man ... Ik kan het niet eens beschrijven, mijn hart bonsde bijna uit mijn borstkas", lacht Skov Olsen. Uiteindelijk oordeelde de wedstrijdleiding dat er buitenspel was in de fase voorafgaand aan de goal. Club - en bij uitbreiding heel Jan Breydel - haalde opgelucht adem.

We mogen ook het werk van Ronny Deila niet vergeten. Brandon Mechele