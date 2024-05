WK para-atletiek: Maxime Carabin pakt zijn 3e goud op slotdag, Roger Habsch zijn 2e

za 25 mei 2024 16:02

Maxime Carabin en Roger Habsch hebben met hun tweetjes voor 5 Belgische wereldtitels gezorgd op het WK para-atletiek in Kobe, in Japan. Op de slotdag pakte Carabin op de 1.500 meter zijn derde titel, Habsch was de beste op de 200 meter.

Carabin had nog genoeg in de tank om 3'37"5 neer te zetten, goed voor een kampioenschapsrecord. "De wedstrijd ging heel goed", zei de 23-jarige rolstoelatleet na de prijsuitreiking.



"Er was veel wind. Gelukkig hoefde ik niet op kop te rijden, want mijn Japanse rivaal Tomoki Sato ging er op kop vandoor. Het kwam aan op de laatste ronde."



Habsch (45) was dan weer de beste op de 200 meter. "Ik maakte een betere start dan gisteren op de 100 meter. Omdat ik snel op kop lag, kon ik mijn race goed managen en mijn rivalen onder controle houden."



"Het belangrijkste doel was de titel, niet de chrono, vooral omdat het te hard waaide. Ik ben erg blij met deze dubbel. Het was perfect. Hoewel ik hier in Japan twee dagen ziek ben geweest, was het geen uitgemaakte zaak... Het was een lange en vermoeiende reis, maar het was het waard."

5 keer goud