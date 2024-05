Roger Habsch en Maxime Carabin bezorgen België 2 nieuwe gouden medailles op WK para-atletiek

Het gaat de Belgische delegatie voor de wind op het WK para-atletiek in Kobe (Japan). Op de 100 meter snelden Maxime Carabin en Roger Habsch elk in hun categorie naar de wereldtitel. België telt 1 dag voor het einde 3 gouden medailles.

"Het geeft voldoening dat ik mezelf na een minder goede start heb kunnen herpakken", reageerde Carabin. "Ik ben erg blij dat ik de twee wereldtitels die ik vorig jaar won, heb kunnen verlengen. Dat belooft veel goeds voor deze zomer in Parijs."

Op de 100 meter (T52) ging hij nochtans moeizaam van start. Maar zijn chrono van 16"79 volstond voor een 2e wereldtitel in 4 dagen tijd.

Maxime Carabin veroverde 3 dagen geleden al goud op de 400 meter en was verlekkerd op de dubbel.

Het was België boven op de 100 meter want ook Roger Habsch (T51) wervelde naar de gouden medaille in zijn categorie. Zijn tijd bedroeg 20"82.

"Vorig jaar werd ik vicewereldkampioen, dus ik ben natuurlijk blij dat ik dit jaar de titel heb gepakt", glimlachte de rolstoelatleet na afloop

"Vandaag verliep de start van mijn race wat moeilijker omdat mijn hand weggleed, waardoor mijn wheeler van richting veranderde en ik mijn traject een paar keer moest corrigeren."

"Maar ik ben iedereen nog voorbijgesneld. Ik ben heel tevreden over mijn race."





Het Belgische mandje bevat nu 3 gouden medailles. Komt daar morgen op de slotdag nog eentje bij?