Jolien Boumkwo verbetert in Duitse Halle eigen Belgisch record kogelstoten

Het Belgische record in het kogelstoten is gesneuveld. In Halle stootte Jolien Boumkwo haar kogel 17,29 meter ver. Dat is 13 centimeter verder dan het vorige Belgische record, dat ook op haar naam stond.

Jolien Boumkwo ging vorig jaar viraal, toen ze tijdens de Europabeker plots moest invallen op de 100 meter horden.



In jogpas ging ze toen over elke horde, gevolgd door een eindsprintje. Het leverde het Belgische atletiekteam 2 onverhoopte punten op in de Europabeker.



Boumkwo kreeg er ook nog de Europese atletiekprijs voor de Team Spirit voor.

Ook in haar eigen atletiektak, het kogelstoten, blijft de 30-jarige Boumkwo sier maken.

In Halle (Duitsland) scherpte ze haar eigen Belgische record aan tot 17,29 meter. Een verbetering van 13 centimeter.

Het EK in Rome begin juni zal Boumkwo niet meer halen, want daarvoor is 18,00 meter vereist. Die kwalificatie sluit morgenavond af.



Voor de Olympische Spelen in Parijs is 18,80 meter vereist. Daar heeft Boumkwo nog 5 weken de tijd voor.