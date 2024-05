De toekomstplannen van Lidl-Trek met Thibau Nys: "Binnen de 2 jaar in grote ronde, zichzelf ontdekken in klassiekers"

za 25 mei 2024 12:29

Nog maar sinds eind april aan het koersen en al 5 profzeges dit seizoen. De wegcarrière van Thibau Nys (Lidl-Trek) zit in een stroomversnelling.

"Iedereen binnen de ploeg is verrast en Thibau zelf ook. We wisten dat zijn voorbereiding perfect verlopen was, maar dat hij zoveel zou winnen..." Ploegleider Maxime Monfort is enthousiast wanneer we hem de fraaie statistieken van Thibau Nys voorleggen op de weg. In elke rittenkoers waarin de 21-jarige Nys junior al van start ging, mocht hij al de champagne ontkurken. "Ik denk niet dat hij zal stoppen met winnen. Thibau is het soort renner dat in elke koers wil presteren."



Voordat Thibau zijn Tour-debuut maakt, zal hij eerst de Giro of Vuelta rijden. Maxime Monfort (ploegleider Lidl-Trek)

Eventjes was er zelfs sprake dat Nys dit jaar al te bewonderen zou zijn in de Giro. "Het klopt dat hij in de preselectie zat voor de Giro. Maar dat zou zijn eerste wedstrijd op de weg geweest zijn dit jaar. Dat was niet ideaal", geeft Monfort aan. Schuift zijn groteronde-debuut dan op naar de Vuelta of zelfs de Tour? "In de preselectie voor de Tour zit Thibau niet. Voor hij daar debuteert, moet hij de eerst de Giro of de Vuelta in zijn benen hebben." "Maar ook de Vuelta zal nog niet voor dit jaar zijn. Die valt te kort voor het veldritseizoen. In de komende 2 jaar moet hij wel zeker een grote ronde rijden."

Angst in massasprints

Welk soort renner is Thibau Nys volgens zijn team Lidl-Trek? "Hij heeft een snelle sprint in zijn benen. Maar in de Ronde van Romandië en de Ronde van Hongarije hebben we gezien dat hij in de echte massasprints een beetje bang is", stelde ook Monfort vast.



"Thibau heeft het in de snelle massasprints moeilijk met positioneren. Maar hij heeft al getoond dat hij veel meer is dan een sprinter." Zijn ritzeges in Romandië, Noorwegen en Hongarije waren telkens bergop/heuvelop. "Thibau komt goed tot zijn recht op een aankomst bergop na een niet al te lange klim." "Dan kan hij de beste renners volgen en de sprint winnen van een uitgedunde groep." "Uiteindelijk zal Thibau moeten focussen op wat hij het beste kan."

Vlaamse of Waalse klassiekers?

Een goede sprint, heuvels verteren en een winnaarsmentaliteit. Dat zijn allemaal troeven om uit te groeien tot een toprenner in de klassiekers. Zien we Thibau Nys volgend seizoen al mee het mooie weer maken in het voorjaar? "Bij Lidl-Trek hebben we natuurlijk veel sterke renners (Pedersen, Stuyven, Milan, Skjelmose) voor die koersen. En Thibau heeft nog niet gepresteerd in eendagskoersen in de WorldTour", is Monfort voorzichtig. "Thibau zal dus eerst nog zijn plek moeten vinden in die koersen en ondervinden waar hij het beste kan presteren." "Zijn dat dan de Vlaamse of de Waalse klassiekers? Dat zal de tijd uitwijzen. Maar we hebben al gezien dat Thibau overal kan presteren." "Zijn programma van volgend jaar zal alleszins van een hoger niveau zijn dan dit jaar", licht Monfort een tipje van de sluier over de klassiekers.

Samenzitten met papa Sven en coach Van Den Bosch

Als Nys als een komeet naar de (sub)top van het wegwielrennen schiet, hoelang valt dat dan nog te combineren met de cross? "Thibau is gepassioneerd door de cross, het is zijn eerste passie", weet ook Monfort.



"Maar hij moet kiezen waar hij het beste kan presteren en het meeste kan winnen. Is dat de weg of het veld? Die vraag kunnen we nu nog niet beantwoorden." Lidl-Trek zal de entourage-Nys betrekken in de toekomstplannen met Thibau. "We zullen aan tafel zitten met zijn vader, trainer en de ploeg." "Hoelang Thibau de cross en de weg nog zal combineren, zal dan sowieso aan bod komen."

Na Noorwegen rijdt Thibau nog een supermooi programma met onder meer de Ronde van Zwitserland. Maxime Monfort (ploegleider Lidl-Trek)

Maar eerst nog focussen op de komende maanden.



"Na de Ronde van Noorwegen rijdt Thibau nog een supermooi programma op de weg." "Eerst staat hij aan de start van de GP Kanton Aargau gevolgd door de Ronde van Zwitserland. Daarna staan ook het BK op de weg en de Tour de Wallonie op zijn programma." "In augustus staat Thibau voorlopig op de lijst voor de Ronde van Polen en de Bretagne Classic. Maar die selecties zijn nog niet bevestigd." "Het zijn in elk geval stuk voor stuk koersen waar hij op een hoog niveau kan koersen. Ik hoop en denk dat hij nog veel zal winnen", besluit Monfort.