Blinde boogschutter Ruben Vanhollebeke verlengt Europese titel, partner Kathleen Meurrens valt net naast podium

Vanhollebeke komt uit in de VI1-klasse, voor schutters die volledig blind zijn. In de kwalificaties liet hij met 452 punten al de beste score van de 6 deelnemers noteren. Daardoor was hij vrij in de kwartfinales.



In de halve finale moest de Andorrees Jordi Casellas Albiol er met 6-0 aan geloven, wat hij in de finale nog eens vlotjes overdeed met Misos.



"Het was een fantastisch toernooi", reageerde Vanhollebeke bij G-sport Vlaanderen. "Ik voelde me wat onzeker in de kwalificaties, naar mijn gevoel viel de score wat tegen. Ik legde me te veel druk op."



"Maar mijn tweede sessie van de kwalificaties was beduidend beter, waardoor ik toch eerste werd. Tegen Casellas had ik donderdag een geweldige wedstrijd. Ik voelde me goed en kreeg een berg zelfvertrouwen zo hoog als de Mont Blanc."



"Tijdens de finale vrijdag voelde ik me ook sterk. Toen ik met een tweede pijl een 9 schoot, wist ik dat mijn coach Paul Remaut mijn statief perfect had afgesteld. Dat gaf mij vertrouwen."