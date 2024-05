Verstappen lijkt zijn comfortabele voorsprong kwijt: wordt het weer spannend in de Formule 1?

vr 24 mei 2024 12:36

"Dit seizoen draait alleen nog maar om wie de beste van de rest is." Die uitspraak van Mercedes-teambaas Toto Wolff lijkt ruim een maand later achterhaald, want Red Bull lijkt zijn comfortabele voorsprong in de Formule 1 kwijt. Is het opnieuw spannend met dank aan McLaren?

In Imola won Max Verstappen al zijn 5e race van het F1-seizoen. In de laatste 40 F1-races stond slechts 4 keer geen Red Bull-rijder op het hoogste schavotje. Geen vuiltje aan de lucht dus voor de Oostenrijkse renstal? Een snelle blik op de statistieken levert misschien die indruk op, maar de laatste 2 races in Miami en Imola schetsen een andere realiteit. Een realiteit waarin Red Bull plots fors weerwerk krijgt van McLaren, dat in de roos heeft geschoten met zijn pakket upgrades. In Miami moest Verstappen het hoofd buigen voor Lando Norris, die zijn eerste F1-zege uit zijn carrière kon boeken. En in Italië kon Verstappen maar net zijn overwinning binnenhalen voor een aanstormende Norris. "Ik weet niet of ik Lando achter me had kunnen houden", moest Verstappen toegeven. Ook Norris voelde zijn 2e zege op een rij maar nipt door zijn vingers glippen. "Ik had graag nog een ronde extra gehad", zei de Brit.

Gedaan met achterover leunen

Heeft McLaren de kloof met Red Bull helemaal gedicht? En kan Norris nog een bedreiging vormen voor de 4e wereldtitel van Verstappen? Red Bull had alvast een uitleg klaar voor de moeilijkere races. In Miami profiteerden McLaren en Norris van de tussenkomst van de safetycar en in Imola waren de harde banden de boosdoener. Twee verklaringen die niet uit de lucht zijn gegrepen, maar die ook niet de volledige waarheid vertellen. Zonder wat slipstream van Nico Hülkenberg had Verstappen waarschijnlijk ook niet op de polepositie gestaan in Italië, maar wel een McLaren. Wat wel onomstotelijk vaststaat: Red Bull en Verstappen kunnen niet meer rustig achterover leunen. "We voelen de druk", gaf Pierre Waché, de technisch directeur van Red Bull al toe. "We zijn al twee keer geklopt als we geen perfect weekend afwerkten. En dat kan nog meer gebeuren." In Imola kostte het bloed, zweet en tranen om te winnen. Nadat Verstappen tijdens de vrije trainingen had geklaagd dat het leek alsof hij "op ijs" reed, kroop testrijder Sébastien Buemi maar liefst 11(!) uur in de simulator om toch maar tot een oplossing te komen.

De concurrenten halen ons bij. We moeten echt op zoek naar verbeteringen. Max Verstappen

Red Bull moet niet alleen op zijn tellen passen voor McLaren. Ook Ferrari sluipt dichterbij. Volgens Verstappen wordt de Scuderia dit weekend zelfs de grootste uitdager in Monaco. Red Bull-teambaas Christian Horner kon niet anders dan toegeven dat de voorsprong slinkt. "We hebben 5 van de 7 races gewonnen, 2 sprintraces gewonnen en alle poles gepakt. Maar de marges worden wel kleiner." Bij de invoering van het grondeffect in 2021 was Red Bull nog heer en meester, nu beginnen alle wagens meer en meer op elkaar te lijken. "In het derde jaar van de regels zou het altijd dichter bij elkaar komen en dat is precies wat we nu zien", besloot Horner. Red Bull moet dus aan de bak om zijn dominantie in de Formule 1 overeind te houden. "De concurrenten halen ons bij", aldus Verstappen. "We moeten echt op zoek naar verbeteringen."

Monaco als uitzondering