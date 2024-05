Braxgata haalt Nederlander Pirmin Blaak, eind 2023 uitgeroepen tot beste keeper ter wereld

Vanaf volgend seizoen valt er een wereldspeler extra te bewonderen op de Belgische hockeyvelden. Braxgata versterkt zijn gelederen met de nationale doelman van Nederland: Pirmin Blaak. Hij komt over van het Nederlandse Oranje Rood en ondertekent een contract voor twee seizoenen.

De 36-jarige Blaak wordt beschouwd als een van de beste keepers ter wereld. Eind 2023 werd hij op de Hockey Stars Award van de Internationale Hockeyfederatie (FIH) uitgeroepen tot Doelman van het Jaar, voor Red Lion Vincent Vanasch.

Met Blaak strikt Braxgata een 143-voudig international en drievoudig Europees kampioen. Hij kwam de voorbije acht jaar uit voor de Nederlandse topclub Oranje Rood en had aangegeven toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.

"Begin april kwam ik in contact met Braxgata dat zich aan het oriënteren was voor het komende seizoen. De zeer prettige gesprekken volgden elkaar snel op en de keuze voor mij was snel gemaakt", zegt Blaak.

"Ik ken de club redelijk goed, we hebben er wedstrijden gespeeld en ook het Europees Kampioenschap in Boom in 2013 werd op Braxgata georganiseerd."

"Het team is jong, talentvol en zit vol met ambitie. Ik zie dat het team en de club vastbesloten is om verder naar de top van het Belgische en hopelijk het Europese hockey te evolueren. Ik kijk ernaar uit om mijn bijdrage te leveren aan deze opwindende uitdaging."

De aanwezigheid van enkele topspelers zoals Arthur Van Doren, Loïck Luypaert en Thomas Briel was een bijkomende factor om naar Boom te trekken.

"Ik vind het een mooie gedachte dat de spelers die het ons bij het Nederlands Elftal zo moeilijk hebben gemaakt de laatste jaren, nu voor me staan. Nu kunnen we samen strijden voor de prijzen en niet tegen elkaar."