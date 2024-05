Lopetegui krijgt bij West Ham tweede kans als coach in de Premier League

Het wordt voor Julen Lopetegui zijn tweede opdracht als hoofdcoach in de Premier League. Vorig jaar stond hij nog aan het roer bij Wolverhampton, waar zijn contract net voor de competitiestart in 2023 werd stopgezet.

In het verleden stond de 57-jarige Spanjaard aan de zijlijn bij onder meer FC Porto, de Spaanse nationale ploeg, Real Madrid en Sevilla. Met die laatste ploeg wist hij in 2020 de Europa League te winnen.

Bij West Ham neemt Lopetegui het stokje over van David Moyes, die zijn aflopende contract niet verlengde. Onder Moyes won West Ham vorig jaar de Conference League, waarin het onderweg AA Gent uitschakelde.

Lopetegui kijkt ernaar uit om voor de Londenaars te werken. "Ik ben om te beginnen heel gelukkig deel uit te maken van de toekomst van deze topclub."

"Mijn ambitie als coach is om het altijd beter te doen, grotere doelen te behalen en de spelers en het team te verbeteren. We willen competitief zijn, dat is waar het om draait in het voetbal."