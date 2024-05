Antwerp-verdediger Ritchie De Laet moet niet onder het mes voor knieblessure

Ritchie De Laet hoeft niet geopereerd te worden na zijn lelijke val maandag in de competitiewedstrijd op het veld van Racing Genk (1-0). Dat maakte zijn club Antwerp donderdag bekend. De verdediger kwam na een kopduel slecht neer en tastte meteen naar zijn rechterknie, zijn seizoen zit erop.

Dinsdag onderging De Laet (35) de nodige scans en daaruit bleek dat een operatieve ingreep niet nodig is, zo meldde de 'Great Old' op sociale media. De Laet is meteen begonnen aan zijn revalidatie. Hij liep bij het neerkomen een serieuze impact op het kniegewricht op.



De ervaren rechtsachter ziet zijn contract bij Antwerp eind juni aflopen. Dat lijkt niet verlengd te zullen worden, waardoor De Laet meer dan waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor de roodhemden gespeeld heeft.



De Laet reageerde dan ook emotioneel op zijn blessure. Ook Antwerp-coach Mark van Bommel, die De Laet graag een mooi afscheid had geschonken, kon na de partij tegen Genk zijn tranen niet bedwingen.

Antwerp staat zesde in de tussenstand van de Champions' Play-offs van de Jupiler Pro League en heeft geen uitzicht meer op Europees voetbal volgend seizoen. Zondag (om 18.30 u) sluit het zijn seizoen af met een thuismatch tegen Anderlecht.